У січні на виплату всіх видів соцдопомоги було виділено 3,16 млрд грн

У січні 2013 року на виплату усіх видів соціальної допомоги було виділено 3 млрд 16 млн грн. Про це після завершення селекторної наради повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

"У січні цього року виплати усіх видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та іншим були здійснені у повному обсязі, і люди отримали кошти не пізніше 29 січня. Загальний обсяг таких виплат склав 3 млрд 16 млн грн. Це задовольнило потреби в усіх областях", - сказала вона.

Н.Королевська також повідомила, що упродовж січня у повному обсязі були здійснені виплати застрахованим особам з фондів соціального страхування. Загалом такі виплати сягнули 1 млрд. 871,3 млн грн. Крім того, за її словами, у січні повністю погашено заборгованість фондів соціального страхування перед людьми в розмірі 605,4 млн грн, яка виникла наприкінці 2012 року. Вона також зазначила, що Мінсоцполітики щоденно контролює здійснення соціальних виплат на місцях.

"Міністерство у щоденному режимі здійснює моніторинг виплат соціальних допомог та виплат з фондів соціального страхування. Усі кошти вчасно перераховуються на місця. Тому якщо десь виникатимуть затримки з виплатами людям – це буде пряма відповідальність конкретних чиновників на місцях, які не можуть організувати процес", - наголосила міністр.

Загалом у січні цього року Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань застрахованим особам (регресникам) виплачено 512,5 млн грн: - одноразові страхові виплати потерпілим на виробництві склали 112,1 млн грн; щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей - 400,4 млн гривень. Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності було виплачено 799,8 млн грн: виплати по тимчасовій непрацездатності (лікарняні) склали 575,9 млн грн, по вагітності та пологах - 220,2 млн грн. Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття було виплачено 559,0 млн грн, у тому числі по допомозі по безробіттю - 553,1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого міністр соціальної політики України Наталія Королевська під час розширеної колегії міністерства повідомила, що в 2013 році на соціальний захист громадян буде спрямовано майже 370 млрд грн, що становить понад 25% ВВП країни.