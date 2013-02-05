Січневі зарплати працівникам бюджетної сфери профінансовано повністю - Королевська

За січень заробітна плата працівникам бюджетної сфери профінансована в повному обсязі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, про це заявила міністр соціальної політики Наталія Королевська після селекторної наради щодо погашення заборгованості із заробітної плати.

„Найголовніше, що я сьогодні почула від керівників областей - у бюджетній сфері немає заборгованості. Тобто вчителі, лікарі, представники місцевих адміністрацій отримали в січні місяці всю заробітну плату. Ми тримаємо це питання на контролі”, - сказала вона.

Також Н.Королевська повідомила, що, за оперативними даними, заборгованість із зарплати загалом по країні за січень скоротилась на 50 млн грн.

„За січень місяць заборгованість із заробітної плати скорочено на 50 млн грн. Я сподіваюсь, що за лютий місяць вона скоротиться ще на 30-35 млн грн. Очікуємо, що до кінця року заборгованість скоротиться десь на 400 млн грн.”, - сказала вона.

Н.Королевська також зазначила, що борг із зарплати працівникам державних підприємств у січні зменшився на 72,1 млн грн. Серед найбільших боржників підприємств державної форми власності - підприємства «Укроборонпрому» (174,2 млн грн), підприємства Фонду державного майна (52, 2 млн грн), підприємства Мінінфраструктури (30,4 млн грн) та підприємства Агентства державного майна (29, 5 млн грн).

Крім того, Н.Королевська повідомила, що до 15 лютого кожна область має розробити графік погашення заборгованості із заробітної плати.

Також за результатами селекторної наради було ухвалено рішення провести низку виїзних засідань Міжвідомчої комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати. Перше засідання відбудеться наприкінці лютого у Харківській області.

Станом на 1 січня 2012 року заборгованість із зарплати в Україні становила 977,4 млн грн. Станом на 1 січня 2013 року - 893,7 млн грн.