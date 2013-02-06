ГПУ вимагає невідкладних заходів для розкриття шахрайств з рахунками онкохворих дітей

Генеральна прокуратура вимагає від органів міліції реальних результатів розслідування випадків шахрайства з рахунками онкохворих дітей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ.

Зазначається зокрема, що останнім часом широкого резонансу в суспільстві набули випадки шахрайського заволодіння коштами громадян, що призначалися для оплати лікування дітей, які страждають на онкологічні захворювання. У зв’язку з чим, заступником Генерального прокурора України проаналізовано стан розкриття вказаних злочинів та направлено лист першому заступнику міністра внутрішніх справ України. У листі зокрема зазначено, що такі випадки шахрайства є непоодинокими та мають місце у різних регіонах України, а саме у Запорізькій області, м. Дніпропетровську та м. Києві. Заступник генпрокурора наголошує, що у жодному з указаних випадків особу, що скоїла злочин, досі не встановлено.

З метою недопущення скоєння нових злочинів та необхідності організації швидкого розкриття вже вчинених – Генеральною прокуратурою України зобов’язано МВС України вжити невідкладних вичерпних заходів щодо повного та неупередженого розслідування у зазначених кримінальних провадженнях.

Крім того, про результати виконання вимог, зазначених у листі, органи міліції зобов’язані поінформувати Генеральну прокуратуру України до 5 березня 2013 року.