Виплата соцдопомоги проходить своєчасно, заявляє Королевська

Виплата соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям відбувається вчасно і згідно з графіком. Про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська, зазначивши, що на ці потреби вже профінансовано 2 млрд 836,3 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

„Виплата соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям відбувається вчасно і згідно з графіком. Станом на 6 лютого кошти першого траншу допомоги за лютий місяць у розмірі 2 млрд 836,3 млн грн, а це понад 90% місячної потреби, надійшли у всі регіони України. Не пізніше 11-12 лютого всі виплати мають бути завершені”, - повідомила міністр.

Н.Королевська наголосила, що Міністерство соціальної політики в оперативному режимі здійснює контроль за виплатами, щоб кожна сім’я отримала допомогу вчасно. „Якщо хтось не отримає виплати вчасно, ми просимо повідомляти про такі випадки до „Урядового контактного центру” або на сторінку міністерства у Facebook, щоб ми могли оперативно на це відреагувати”, - сказала вона.

*** Державна допомога сім’ям з дітьми виплачується відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року № 256. Відповідно до Порядку, до 10 числа поточного місяця Державна казначейська служба перераховує субвенцію на виплату таких допомог (перший транш). У разі виникнення додаткових зобов'язань до 25 числа Державна казначейська служба перераховує щомісяця додаткову субвенцію (другий транш).