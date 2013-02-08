Опозиція пропонує «осучаснити» прожитковий мінімум і споживчий кошик

Народні депутати з фракції «Батьківщина» внесли до Верховної Ради проект закону, який передбачає обов’язковий перегляд споживчого кошика кожні три роки та автоматичне збільшення прожиткового мінімуму в разі, якщо інфляція перевищить закладену в бюджеті на понад 1%.

Законопроект голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, заступника голови фракції Андрія Іванчука та депутатів від «Батьківщини» Павла Петренка й Максима Бурбака «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку формування та перегляду розміру прожиткового мінімуму» зареєстровано у ВР сьогодні, 8 лютого, під №2250.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», у пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що наразі прожитковий мінімум формується на основі споживчого кошика - набору продуктів харчування, достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, а також мінімального набору необхідних непродовольчих товарів та послуг. «Проте розрахунок прожиткового мінімуму на даний час здійснюється на основі суттєво застарілих норм, які не відповідають адекватним потребам населення в продуктах харчування, непродовольчих товарах та послугах», - йдеться в документі.

Зокрема, незважаючи на вимогу законодавства переглядати споживчий кошик раз на 5 років, насправді ця процедура востаннє здійснювалася 2000 року. Більш того, розрахунок прожиткового мінімуму побудовано виключно з врахуванням потреб елементарного виживання та не враховує необхідних витрат людини на освіту, оздоровлення тощо, підкреслюють автори законопроекту. Окрім того, за їх словами, нинішній набір та обсяг товарів споживчого кошика не відповідає медичним стандартам.

Ще однією суттєвою проблемою є відсутність чіткого законодавчого механізму коригування прожиткового мінімуму в умовах фактичного зростання цін і тарифів. Приміром, як зазначається в пояснювальній записці, усі розміри прожиткового мінімуму в держбюджеті встановлені станом на 1 січня 2013 року і будуть переглянуті у бік збільшення лише наприкінці року - з 1 грудня. Водночас у цьогорічному бюджеті офіційна інфляція закладена на рівні 4,8%. «Відтак, в умовах постійного зростання цін та тарифів протягом року, фактичне «заморожування» коригування показників прожиткового мінімуму зумовить суттєве зниження добробуту населення країни», - наголошується в документі.

Законопроект пропонує змінити принципи формування споживчого кошика. Передусім він має визначатись не рідше ніж раз на 3 роки.

Пропонується також закріпити механізм перегляду прожиткового мінімуму. Якщо фактичний прожитковий мінімум перевищить його затверджені показники більш як на 1%, Міністерство соціальної політики зобов’язане підготувати пропозиції змін до держбюджету для коригування розміру прожиткового мінімуму відповідно до фактичного зростання цін та тарифів. На основі цих пропозицій уряд зобов’язаний внести до парламенту зміни до держбюджету.

Передбачається, що Кабінет Міністрів протягом місяця з дня набрання цим законом чинності має переглянути споживчий кошик відповідно до сучасної структури споживання людиною продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, а також уряд повинен внести до ВР відповідні зміни до бюджету.

Як наслідок, у 2013 році розміри прожитого мінімуму зростуть на одну особу - на 766 грн на рік; для дітей віком до 6 років - на 211 грн; для дітей віком від 6 до 18 років - на 636 грн; для працездатних осіб - на 493 грн; для непрацездатних осіб - на 266 грн на рік, зазначають автори законопроекту.

«Водночас перегляд та розширення споживчого кошика зумовить ще більше підвищення соціальних стандартів населення в Україні», - йдеться в документі.