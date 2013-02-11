Серед найбільш шанованих роботодавців в Україні - компанії медіа, FMCG і IT-галузей

Серед найбільш шанованих роботодавців в Україні в 2012 році - українські компанії, головним чином, представлені медіа і FMCG (товари повсякденного попиту, англ. Fast Moving Consumer Goods) галузями, міжнародні – IT-вендорами і FMCG.

Про це йдеться в результатах дослідження Reputation Capital групи компаній HeadHunter (м. Київ), наданих агентству УНІАН.

Згідно з дослідженням, до десятки найбільш поважаних роботодавців України серед українських компаній увійшли (компанії розміщено в алфавітному порядку - УНІАН): «Інтер», компанія «Чумак», «Метінвест», «Новий канал», «Рошен», СКМ (System Сapital Management), фармацевтична фірма "Дарниця", ICTV, IDS Group Ukraine, «1+1».

Перша десятка міжнародних роботодавців виглядає таким чином: ВАТ (British American Tobacco), Нewlett-Рackard, IBM, Kraft Foods Ukraine, Microsoft, PepsiCo (Pepsi Cola), Procter & Gamble, Samsung, SUN InBev Ukraine, фармацевтична компанія «Байер» (Bayer).

Як зазначається в повідомленні, дослідження Reputation Capital на базі аудиторії здобувачів порталу говорить про те, що «талановиті, кваліфіковані здобувачі обирають роботодавця, насамперед, на підставі його репутації», водночас «репутація компанії є важливою конкурентною перевагою». Зокрема, 61% здобувачів обирають компанію на підставі даних про її репутацію, 59% - на підставі особистого досвіду у використанні послуг, 57% - на підставі інформації від співробітників компанії.

Як зазначається в повідомленні, підірвати репутацію тієї або іншої компанії можуть чутки, переважно, які передаються з уст в уста. Водночас інформації з мережі довіряють лише в тому випадку, якщо вона виходить із надійних ЗМІ, чуткам, які передаються на немодерованих форумах, здобувачі довіряти не схильні. П'ятьма найбільш «небезпечними» для репутації роботодавця чинниками є: інформація про безпричинне/неетичне звільнення співробітників, низька якість продукції та послуг, зниження заробітної плати, негативні відгуки співробітників компанії та відсутність перспектив кар'єрного зростання.

«Цікаво, що чотири з п'яти цих причин пов'язані з очікуваннями працівника щодо його особистого становища на майбутньому місці роботи», - йдеться в повідомленні.

Що стосується привабливості галузей для здобувачів в Україні, то серед усіх галузей IT-вендори мають найвищий рівень довіри здобувачів (середній індекс WorkRep Reputation Institute становить 78,7), і репутація компаній цієї галузі значно випереджає безумовних лідерів за рівнем довіри серед населення – медіа (69,3). Із невеликим відставанням, третє, четверте й п'яте місця в рейтингу репутації займають галузі FMCG – тютюнові вироби (67,6), FMCG – слабоалкогольні вироби (66,8) і фармацевтика (65,3). Нафтогазова галузь знаходиться лише на шостому місці (65).

Найменші значення середнього індексу репутації мають рітейл (49,1), фінансовий сектор – банки (52) і FMCG – алкоголь (52,5). Водночас експортно-орієнтовані галузі демонструють значне відставання в оцінках здобувачів від структурних аналогів, орієнтованих на український ринок.

Довідка УНІАН. Група компаній HeadHunter – об'єднання онлайн-рекрутменту проектів восьми країн Північної та Східної Європи. З 2000 року HeadHunter є однією зі складових інфраструктури ринку праці України, Росії, Казахстану та Білорусі. Портал hh.ua за добу відвідує 42 тисячі користувачів, а щомісячна аудиторія сайту становить понад 600 тисяч відвідувачів.