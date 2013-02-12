Польща планує спростити легалізацію іноземців

Варшава. Влада Польщі з 2014 року планує спростити процедуру отримання іноземцями дозволу на легальне перебування в країні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Адміністрації у справах іноземців (UDSC) з посиланням на заяву керівника відомства Рафала Рогали, яку він зробив під час недавньої поїздки до Жешова.

"Новий закон про іноземців, що відповідає напрямкам польської міграційної політики, пройшов вже громадські консультації та міжвідомче погодження і має бути представлений Кабінету Міністрів, після чого буде направлений на затвердження парламенту. Міністр сказав, що нові правила можуть набути чинності з наступного року", - зазначили у прес-службі.

Р.Рогала назвав Польщу "відкритою для іноземців" країною, відзначивши, що громадяни інших держав все частіше вирішують залишатися в країні, а не використовувати її як трамплін для переїзду в інші держави Шенгенської зони.

Він додав, що новим законопроектом передбачено низку спрощень для іноземців, які хочуть отримати дозвіл на легальне перебування у Польщі. Зокрема студенти отримають можливість залишатися в країні довший термін, ніж встановлено нинішніми правилами; іноземцям видаватимуть єдиний дозвіл на роботу та перебування в Польщі замість двох окремих; також громадяни інших країн не будуть зобов’язані надавати документ про оренду житла. Крім того, адміністративні процедури будуть прискорені.

Довідка УНІАН. За даними UDSC, на початок цього року у 38-мільйонній Польщі проживало близько 110 тисяч іноземців, з яких найбільше 34 тисячі осіб - українці.

За останній рік кількість українців, які мали легальні дозволи на перебування у Польщі (без врахування тих, хто перебував на підставі віз) зросла на 15%.

18 тисяч громадян України мали дозвіл на постійне перебування у Польщі, а 16 тисяч - тимчасовий дозвіл (до 2 років).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Польща торік зобов'язала залишити країну понад 4 тисячі українців