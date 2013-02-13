Кабмін вирішив змінити законодавство для виконання рішень Європейського суду

Кабінет міністрів пропонуватиме зміни до деяких національних законів щодо виконання судових рішень з метою виконання пілотного рішення Європейського суду з прав людини у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України».

Відповідні законодавчі зміни, які розробляло Міністерство юстиції, уряд схвалив сьогодні, 13 лютого, на своєму засіданні, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, законопроектом пропонується усунути системні проблеми, які призводять до невиконання рішень суду, за виконання яких відповідальність несе держава.

Розробка законопроекту пов’язана з тим, що положення чинного національного законодавства та, зокрема, нещодавно прийнятого закону «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» не в повній мірі забезпечили виконання державою зобов'язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та, зокрема, за пілотним рішенням Європейського суду «Юрій Миколайович Іванов проти України».

Так, указаний закон не охопив гарантування виконання всіх судових рішень, за виконання яких, відповідно до практики Європейського суду, відповідальність несе держава. Відтак певна кількість рішень може залишитися невиконаною, що суперечитиме вказаному пілотному рішенню, зазначили в Мін’юсті.

У цьому зв’язку потребується законодавче врегулювання погашення заборгованості за категорією рішень, виконання яких не охоплюється процедурою, встановленою законом.

Урядовим законопроектом передбачається, що погашення такої заборгованості здійснюватиметься поетапно за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду, в черговості, встановленій проектом закону, з урахуванням результатів аналізу наявних фінансових ресурсів держави.

Крім того, пропонується узгодити положення Закону «Про виконавче провадження» із Законом «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», що також сприятиме виконанню певної категорії судових рішень.

Передбачається, що прийняття законодавчої ініціативи уряду дозволить у повному обсязі виконати пілотне рішення Європейського суду «Юрій Миколайович Іванов проти України» в частині усунення системної проблеми невиконання рішень суду, за виконання яких відповідальність несе держава.

Крім того, виконання в цій частині вказаного рішення Європейського суду усуне підставу для звернення осіб до Європейського суду з відповідними скаргами проти України, відзначили в Міністерстві юстиції.