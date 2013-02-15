Обсяг пенсійних виплат у січні зріс на 17% - до 20,7 млрд грн

Обсяг пенсійних виплат у січні 2013 року за оперативними даними зріс порівняно із січнем 2012 року на 3 млрд грн (17%) і становив 20,7 млрд грн.

Про це сказано на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

«У січні 2013 року Пенсійний фонд забезпечив виплату пенсій та грошової допомоги в повному обсязі по всіх регіонах України. У зв'язку з проведенням перерахунків розмірів пенсійних виплат, зумовлених збільшенням прожиткового мінімуму до 894 грн, загальний обсяг виплат у січні порівняно з аналогічним періодом минулого року виріс на 3 млрд грн і становив (за оперативними даними) 20,7 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

У ньому ж вказується, що забезпечення фінансовими ресурсами здійснювалося за рахунок законодавчо визначених джерел коштів.

У ПФУ також відзначили, що основну частину доходів Фонду становили власні надходження, які порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 1,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік з доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше фактичного показника в 2012 році.

З 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, до 1 грудня 2013 року розмір мінімальної пенсії зросте до 949 грн.

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