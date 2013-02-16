У парламенті зареєстровано законопроект про подвійне громадянство в Україні
12:00, 16 лютого 2013Соцполітика
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Народний депутат Лев Миримський (позафракційний) зареєстрував у Верховної Ради законопроект про подвійне громадянство.
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Зокрема, відповідний проект закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо подвійного громадянства в Україні зареєстрований 15 лютого.
Разом з тим текст документа на сайті ВР відсутній.
Як повідомляв УНІАН, Конституцією України передбачено, що в державі існує єдине громадянство.
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