У парламенті зареєстровано законопроект про подвійне громадянство в Україні

Народний депутат Лев Миримський (позафракційний) зареєстрував у Верховної Ради законопроект про подвійне громадянство.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зокрема, відповідний проект закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо подвійного громадянства в Україні зареєстрований 15 лютого.

Разом з тим текст документа на сайті ВР відсутній.

Як повідомляв УНІАН, Конституцією України передбачено, що в державі існує єдине громадянство.