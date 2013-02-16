Кабмін схвалив проект угоди про спрощення візового режиму з Ісландією

Кабінет міністрів прийняв розпорядження «Про схвалення проекту угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Ісландії про спрощення оформлення віз».

Проект угоди розроблено у рамках реалізації спільної декларації до угоди між Україною і Європейським Союзом про спрощення оформлення віз від 18 червня 2007 року, яка передбачає укладення угоди між Україною та Ісландією про спрощення процедур оформлення віз на умовах, тотожних положенням угоди між Україною і ЄС, повідомляє Урядовий портал.

Положення українсько-ісландської угоди визначають категорії громадян, які одержуватимуть п'ятирічні багаторазові візи (батьки і діти громадян України, які мають дозвіл на перебування в Ісландії, бізнесмени, журналісти, офіційні особи центральних і місцевих органів влади, постійні члени офіційних делегацій), а також категорії осіб, яким оформлятимуться однорічні багаторазові візи (діячі науки, культури, спортсмени, учасники програм обміну між спорідненими містами, професійні перевізники, члени екіпажів потягів).

Угода також передбачає безкоштовне оформлення віз ряду категорій громадян України, зокрема дружині/чоловіку, батькам і дітям громадян України, які мають дозвіл на перебування в Ісландії, учням, студентам, громадянам, які мандрують з гуманітарною метою, інвалідам і особам, які їх супроводжують, журналістам, професійним перевізникам, пенсіонерам, дітям до 18 років, членам офіційних делегацій, учасникам програм обміну між спорідненими містами, іншим.

Планується, що угоду буде підписано міністрами закордонних справ України та Ісландії після узгодження термінів.