Кількість зареєстрованих безробітних у січні зросла на 11%

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних у січні 2013 року зросла порівняно з груднем 2012 року на 57,7 тис. осіб (11,4%) – до 564,5 тис. осіб, зазначається в офіційному повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, кількість безробітних становила 2% загальної кількості працездатного населення.

Кількість безробітних, які одержують допомогу, становила 435,8 тис., розмір допомоги у січні зріс порівняно з груднем на 71 грн - до 1089 грн.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року загальна кількість зареєстрованих безробітних становила 506,8 тис. осіб, з яких 386,3 тис. осіб одержували допомогу з безробіття. До того ж середній розмір допомоги у грудні становив 1028 грн, що на 57 грн більше листопадового показника. У відносних показниках кількість зареєстрованих безробітних у грудні 2012 р. зросла порівняно з листопадом минулого року на 0,2% і становила 1,8% загальної кількості працездатного населення.