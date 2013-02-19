Чиновники привласнили 110 млн грн, виділених на боротьбу з безробіттям

Під час проведення перевірок Головним управлінням захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України виявлено порушення закону. Відповідні відомості за п'ятьма кримінальними провадженнями щодо цих правопорушень внесено до ЄРДР.

Про це повідомляє Відділ зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема проведено перевірку щодо використання Державним центром зайнятості державний коштів, виділених на боротьбу з безробіттям, за результатами якої виявлено факти закупівель упродовж 2009-2011 років в окремих суб'єктів господарювання міста Києва за процедурою закупівлі в одного учасника поліграфічної продукції та програмно-апаратних комплексів за цінами, що перевищують ринкові на 110 млн грн.

До того ж службові особи Державного центру зайнятості та комерційних структур до реалізації своїх злочинних намірів залучили підприємства з ознаками фіктивності та вдалися до підроблення офіційних документів і їх використання.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.