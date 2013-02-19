Дефіцит бюджету Пенсійного фонду не вплине на виплату пенсій - заступник голови правління ПФУ

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України (ПФ) у розмірі 21,8 млрд грн не є загрозливим і не позначиться на своєчасності виплати пенсій українським пенсіонерам. Про це, відповідаючи на запитання УНІАН, під час проведення «гарячої лінії» в Кабінеті Міністрів заявила заступник голови правління ПФ Валентина Никитенко.

«Бюджет Пенсійного фонду – збалансований. І те, що у нас є дефіцит у 21,8 млрд грн, не лякає Пенсійний фонд. Дефіцит був і в 2012 році в розмірі 27 млрд грн, але виплату пенсій було забезпечено», - зазначила В.Никитенко.

Вона також повідомила, що у січні цього року обсяг власних надходжень до бюджету Пенсійного фонду становив 12 млрд грн - 103,3% від планового завдання. «Це загалом хороша тенденція. Її ж демонструє і лютий. І хоча ще рано говорити про надходження, все-таки поки що у нас лише 19-е число, загалом ми налаштовані на те, що з виплатою пенсій усе буде добре, виплата пенсій пройде у встановлені терміни», - підкреслила В.Никитенко.

Вона також додала, що протягом року передбачено перерахунок пенсій різних категорій пенсіонерів, зокрема у зв'язку зі збільшенням показника прожиткового мінімуму й зростанням середнього показника зарплат по економіці.

Як повідомляв УНІАН,Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік із доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше фактичного показника в 2012 році.