Пінчук пообіцяв скерувати половину своїх статків на благодійність

Один з найбагатших українців, бізнесмен Віктор Пінчук пообіцяв скерувати половину або більше свого статку за життя або після нього на благодійні проекти в рамках своєї участі в міжнародній філантропічній ініціативі «Giving Pledge» (Клятва дарування), повідомили УНІАН у Фонді Віктора Пінчука.

Ініціатива Giving Pledge (Клятва дарування) була придумана і втілена в 2010 році найбагатшими людьми планети - Біллом Гейтсом, засновником компанії Microsoft, і Уорреном Баффетом, якого називають найуспішнішим інвестором світу.

Згідно з повідомленням Фонду, засновники «Giving Pledge» з натхненням сприйняли участь українського бізнесмена у філантропічній ініціативі.

У свою чергу сам Віктор Пінчук так прокоментував рішення: «Приєднуючись до групи людей, які присвятили себе цій благородній справі, сподіваючись використати можливість вчитися у них, я розраховую на те, що мій внесок у розвиток суспільства стане ще більш дієвим. Інвестуючи половину або більше мого статку - за життя або після мого відходу з нього - в такі напрямки, як освіта, охорона здоров'я, доступ до сучасного мистецтва і просування моєї країни в світі, я інвестую в нове покоління - в тих, кому належить будувати Україну і світ завтрашнього дня».

Довідка УНІАН. The Giving Pledge (Клятва дарування) є ініціативою, покликаною спонукати найзаможніших людей і їхні сім'ї пожертвувати більшу частину своїх статків на філантропічні проекти або благодійні організації на вибір. Ініціатива налічує 105 учасників віком від 28 до 97 років із 9 країн світу. Ті, хто приєдналися до ініціативи, зобов'язуються інвестувати в широкий спектр проектів, у тому числі освіту, охорону здоров'я, медичні дослідження, соціальні послуги, навколишнє середовище та інші.

Ініціатива Giving Pledge заохочує відкриту розмову про благодійництво та не пов'язана з прямими закликами, об'єднанням грошових коштів або вимогами підтримувати ту чи іншу справу або організацію.