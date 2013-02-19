ПФУ: знижувати ставку єдиного соцвнеску можна після легалізації зарплат і створення робочих місць

Можливе зменшення ставки єдиного соціального внеску до 15%, про що заявляв перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, має передбачати нові джерела покриття можливих втрат бюджету Пенсійного фонду, зокрема – реальну легалізацію заробітної плати й істотне збільшення кількості нових робочих місць. Про це під час проведення «гарячої лінії» в Кабінеті Міністрів заявила заступник голови правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Валентина Никитенко.

«Якщо зменшиться ставка єдиного соціального внеску, то й надходження до бюджету Пенсійного фонду зменшаться. Необхідні джерела покриття втрат. Адже що є першоджерелом пенсійного забезпечення? А це легальні зарплати, нові робочі місця. З цього треба починати», - підкреслила В.Никитенко.

Водночас вона висловила сподівання, що останні ініціативи уряду – включаючи легалізацію заробітних плат, детінізацію економіки і реалізацію норм закону про зайнятість населення – все ж таки спрацюють. «На це сподіватимемося. Дай Боже, щоб все спрацювало», - сказала заступник голови правління ПФУ.

Також вона звернула увагу на те, що істотну економію бюджетних витрат дає і впровадження норм закону про пенсійну реформу. «Зокрема, у 2012 році він дав 2,5 млрд грн економії коштів. Але цього року – вже 7 млрд грн економії. І з кожним роком економія коштів зростає. Тобто сам закон розрахований на перспективу», - підкреслила В.Никитенко.

Довідка УНІАН. В інтерв'ю виданню «Бізнес» перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов заявив, що уряд планує в лютому-березні внести до Верховної Ради законопроекти про зниження ставки єдиного соціального внеску до 15% і розширення шкали прогресивного податку на доходи фізичних осіб зі зниженням мінімальної ставки до 10%.