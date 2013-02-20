У Греції сьогодні пройде перший у цьому році великий страйк

У Греції працівники державного і приватного сектору проведуть сьогодні 24-годинний страйк на знак протесту проти урядової програми економії.

Це перший великий страйк цього року, але профспілки регулярно влаштовували акції протесту проти обмежувальних заходів влади протягом останніх кількох років, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Страйк оголошено за тиждень до того, як міжнародні кредитори мають ухвалити рішення щодо виплати Греції чергового траншу кредиту.