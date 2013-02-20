Азаров назвав винних у гальмуванні розвитку України

Блокування опозицією роботи Верховної Ради перешкоджає євроінтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

"Мільйони наших людей, яким адресовані ці рішення, які живуть щоденними дуже непростими турботами - нехай чекають, поки опозиція почне працювати конструктивно, як їх колеги в європейських країнах? Хай почекає ремонт доріг, на який треба виділяти додаткові кошти, хай почекають хворі у лікарнях, яким потрібні додаткові кошти на ліки. Хай почекають селяни і робітники, інженери і науковці, яким треба надати державну підтримку для нарощування вітчизняного виробництва? Блокування роботи Верховної Ради – це блокування розвитку України", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що відповідальність за проблеми лежить на опозиції.

На думку глави уряду, опозиція, яка на виборах обіцяла підняти соціальні стандарти «до небес», звільнити економіку від адміністративного тиску, дати «зелену хвилю» євроінтеграції і таке інше - опозиція всі ці обіцянки відкинула.

"Вона приносить інтереси країни в жертву своїм амбіціям, які націлені вже на президентські перегони 2015 року. Опозиція залишилася глухою до компромісних пропозицій правлячої партії. Не почула заклик Європейського Союзу бути конструктивною на порозі укладення асоціації з ЄС. Опозиція фактично гальмує економічний і соціальний розвиток держави. Явно перешкоджає європейській інтеграції України", - заявив М.Азаров.

Прем'єр-міністр нагадав, що 25 лютого відбудеться саміт Україна-ЄС, який є важливим етапом у підготовці до підписання Угоди між Україною і Європейським Союзом про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі.

"Кабінет міністрів ухвалив план заходів, спрямованих на підготовку належних інституційних передумов для підписання цієї Угоди. Визначальна частина цього плану, від якої залежить підписання Угоди між Україною і ЄС, має бути виконана саме у Верховній Раді – шляхом ухвалення пакету відповідних законодавчих актів", - зазначил прем'єр.