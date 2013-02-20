Сьогодні у Кабміні вирішуватимуть, як підсилити соцзахист громадян

Сьогодні на доручення Президента України уряд розгляне низку проектів законодавчих актів, які спрямовані на посилення соціального захисту громадян.

Про це сказав прем’єр-міністр України Микола Азаров під час засідання Кабінету Міністрів, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Також уряд заслухає доповідь Міністерства соціальної політики.

Прем’єр зазначив, що уряд чітко дотримується концепції соціальних перетворень, в основі якої – соціальна справедливість. «Ми рік за роком повинні - і будемо - збільшувати соціальний захист», - наголосив М.Азаров.