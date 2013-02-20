Уряд затвердив низку заходів для посилення соціального захисту

Кабінет міністрів розпочав розгляд пакета з 25 документів у сфері соціального захисту, підготовлених Міністерством соціальної політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, за словами міністра Наталії Королевської, відповідні пропозиції стосуються понад 20 млн українців.

«З нагоди Дня соціальної справедливості Міністерство соціальної політики підготувало пакет з 25 документів у сфері соціального захисту, які стосуються понад 20 млн громадян України. На забезпечення цих рішень планується спрямувати понад 4 млрд грн з державного бюджету та фондів соціального страхування», - сказала вона.

Н.Королевська відзначила, що сьогодні на засіданні уряду було розглянуто й ухвалено проекти перших двох законодавчих ініціатив, які стосуються внесення змін до Податкового кодексу.

«Першим рішенням пропонується звільнити від сплати податку на нерухомість сім`ї опікунів, піклувальників дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Це несправедливо, коли дитина, яка втратила батьків, але має квартиру, повинна платити за неї податок», - сказала вона.

Друге рішення, за словами міністра, спрямоване на розвиток ефективної зайнятості в країні, зокрема, фахівців робітничих спеціальностей. «Сьогодні роботодавці не зацікавлені витрачати кошти на професійне навчання працівників через оподаткування таких витрат. Уряд схвалив проект закону, який з 1 січня 2014 року дозволятиме роботодавцям включати видатки на неформальне професійне навчання працівників за робітничими професіями до валових витрат. Таким чином, у професійному навчанні будуть зацікавлені як працівники, так і роботодавці», - сказала вона.

Н.Королевська наголосила, що решту проектів у сфері соціального захисту буде розглянуто найближчим часом.

*** 20 лютого відзначається Всесвітній день соціальної справедливості, встановлений за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН з 2009 року. В Україні відзначення Дня соціальної справедливості встановлено указом Президента від 4 лютого 2011 року.