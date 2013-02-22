Закон про захист персональних даних хочуть привести у відповідність до стандартів ЄС

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується привести українське законодавство щодо захисту персональних даних у відповідність до стандартів Європейського Союзу та Ради Європи.

Автори проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень системи захисту персональних даних (реєстраційний номер - №2282-1) – народні депутати Андрій Шевченко та Григорій Немиря (фракція “Батьківщина”).

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.Шевченка, таким чином автори пропонують впорядкувати поводження з персональними даними громадян. “Ми хочемо навести порядок у поводженні з персональними даними українців, - зазначив А.Шевченко. – Сьогодні закон з одного боку ускладнює життя бізнесу, який працює з персональними даними, а з іншого – лишає незахищеними людей, які не хочуть розголошення приватної інформації про них.”

У прес-службі депутата нагадали, що Європейський Союз сформулював пакет умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію з Україною. Згідно із заявами міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, персональні дані – одна з трьох груп законів, ухвалення яких очікує ЄС.

"Ми послідовно працюємо над приведенням українських законів до європейських стандартів, - говорить голова парламентського Комітету з питань євроінтеграції Григорій Немиря. - Ухвалення цього закону наблизить Україну до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Тому критично важливий швидкий розгляд цього законопроекту."

Законопроектом пропонується скасувати обов’язкову реєстрацію баз персональних даних і заміняє її на процедуру повідомлення – у випадках, коли йдеться про “чутливу” інформацію. Пропонується також передати контроль захисту персональних даних від органів виконавчої влади до Уповноваженого з прав людини.