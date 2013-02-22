«АрселорМіттал Кривий Ріг» розпочав програму добровільного звільнення

Один з найбільших металургійних комбінатів «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР), що належить індійському мільярдерові Лакшмі Мітталу, почав перший у 2013 році етап програми добровільного звільнення, повідомили УНІАН у прес-службі комбінату.

"Перший етап програми, яка поширюється на працівників зі стажем у компанії не менше 3-х років, пройде з 18 по 22 лютого 2013 р.", - відзначили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, ця програма передбачає виплату компенсаційного пакета певним категоріям працівників під час звільнення з підприємства за власним бажанням і розроблена з метою зменшення управлінських рівнів на підприємстві, зниження загальної кількості керівників, спеціалістів, службовців, робітників адміністративно-господарського персоналу.

У 2013 році умовами програми добровільного звільнення також можуть скористатися працівники підприємства, чиї посади або робочі місця підлягають виключенню в результаті оптимізації організаційної структури.

"У рамках програми добровільного звільнення працівникам запропоновано скористатися схемою виплати компенсації, розмір якої обчислюється прямим співвідношенням одного місячного окладу до стажу роботи співробітника на підприємстві, але не більше 50 тис. грн для робітників зі стажем понад 16 років і не більше 60 тис. грн - для службовців і керівників зі стажем понад 16 років", - повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Артем Поляков наприкінці осені заявляв, що поточна ситуація на комбінаті демонструє, що повністю уникнути скорочень на підприємстві навряд чи вдасться, до того ж він не конкретизував плани скорочень на 2013 рік.

На комбінаті у 2012 році порівняно з 2011 роком виробництво сталі збільшилося на 12,57% - до 6,419 млн тонн, виплавка чавуну на 14,64% - до 5,61 млн тонн, а виробництво прокату збільшилося на 13,26% - до 5,592 млн тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, близько 7 млн ​​тонн сталі і понад 6,7 млн ​​тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.

У січні 2013 року в порівнянні з першим місяцем 2012 року АМКР скоротив виробництво сталі на 3,4% - до 536,5 тис. тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Гендиректор «АрселорМіттал Кривий Ріг» спростував чутки про можливий продаж меткомбінату