Янукович вважає успіхом торішнє зростання соціальних стандартів на 15%

Президент України Віктор Янукович назвав успішним торішнє зростання соціальних стандартів на рівні 15% і розраховує, що ця тенденція зберігатиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється у прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів сьогодні.

«Якщо ми щороку підвищуватимемо соціальні стандарти на 15% - буде успіх. Нам вдалося підняти рівень мінімальних зарплат і пенсій. Ми підвищили рівень середньої зарплати з 1 тис. 906 грн до 3 тис. 25 грн – на 158%; середньої пенсії – з 1 тис. 7 грн до 1 тис. 454 грн, на 44%; прожиткового мінімуму – з 639 грн до 1 тис. 42 грн, на 163%», - сказав глава держави.

На його думку, питання підвищення соціальних стандартів очевидне. «Зрозуміло, що наші люди заслуговують того, щоб соціальні стандарти постійно зростали. Ми над цим працюємо. Ми чудово розуміємо, що 17 млн працюючих людей, умовно кажучи, зобов'язані утримувати 14 млн пенсіонерів у країні... Нам потрібно створювати нові робочі місця, потрібно вирішувати питання подолання безробіття, підвищувати заробітну плату – як основу формування всіх соціальних фондів», - сказав Президент.