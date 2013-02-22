Влада обіцяє звітувати перед українцями про стан боротьби з корупцією

Президент України Віктор Янукович має намір доручити правоохоронцям надавати українцям інформацію про стан боротьби з корупцією в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ході спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється у прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

В.Янукович пообіцяв, що обов’язково зобов’яже Генеральну прокуратуру та правоохоронні органи постійно інформувати громадян про стан виконання антикорупційного законодавства в Україні.

«Щоб була порівняльна таблиця по рокам, як виглядає це на рівні країни. Корупція - це питання не одноденне, його неможливо вирішити за рік, два, три», - вважає він.

В.Янукович зауважив, що Україна сьогодні стоїть лише «на порозі вирішення цієї проблеми».

За його словами, імплементація ухваленого два роки тому антикорупційного законодавства блокується практично на всіх рівнях чиновниками, які хочуть жити по-старому.

Він висловив переконання, що ці закони завжди необхідно вдосконалювати.