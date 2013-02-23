У Донецьку на соцзахист населення обіцяють виділити 883 млн грн

У Донецьку в 2013 році на соціальний захист населення планується направити понад 883 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, такі цифри озвучив у Центрі слов'янської культури міський голова Олександр Лук‘янченко в своєму звіті перед територіальною громадою.

За його словами, Програмою розвитку Донецька на 2013 рік передбачено за розділом «Соціальний захист населення» фінансування в сумі 883,1 млн грн, зокрема. 842,9 млн грн за рахунок субвенцій із державного бюджету, за рахунок обласного бюджету - 546,5 тис. грн, за рахунок міського бюджету - 37,4 млн грн, за рахунок коштів підприємств - 178,9 тис. грн і за рахунок інших джерел – 2,1 млн грн.

О.Лук‘янченко зазначив, що в 2013 році планується завершити капітальний ремонт комунальної установи «Донецький міський молодіжний центр», провести реконструкцію приміщення для розміщення Донецького міського центру соціальної адаптації для осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (соціального гуртожитку), а також низка інших заходів.