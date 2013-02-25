У Росії з 1 червня вводяться обмеження на куріння в громадських місцях - закон

Москва. У Росії з 1 червня 2013 року запроваджується обмеження на куріння у громадських місцях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, Президент РФ Володимир Путін підписав закон «Про охорону здоров'я громадян від впливу навколишнього тютюнового диму і наслідків споживання тютюну». Закон був ухвалений Держдумою 12 лютого і схвалений Радою федерації 20 лютого.

Згідно із законом, у Росії з 1 червня забороняється куріння в установах освіти (зокрема у школах і вузах), охорони здоров'я, культури і спорту, в приміщеннях органів влади, органів у справах молоді, на робочих місцях, у міському і приміському транспорті, в метро, на вокзалах, в аеропортах, у ліфтах і на сходових клітках, дитячих майданчиках, на автозаправках, на автобусних зупинках, у ряді інших місць.

Водночас низка положень закону почне діяти з 1 червня 2014 року. Це заборона на куріння в санаторіях, у потягах далекого сполучення, на повітряних суднах і суднах далекого плавання, на транспорті міського і приміського сполучення, на відстані менш ніж 15 м від входів у вокзали і аеропорти або метро. Також з 1 червня 2014 року буде заборонено курити в готелях, у приміщеннях громадського харчування, на перонах приміських залізничних станцій.

Крім того, згідно із законом, тютюновим компаніям заборонять проводити лотереї і спонсорувати фестивалі, а їх листування з органами влади публікуватиметься. Цигарки знімуть з вітрин, на касах пропонується виставляти лише прейскурант на тютюнову продукцію.

Також законом встановлюється заборона на продаж електронних цигарок і жувальної тютюнової суміші типу насвай.