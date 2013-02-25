Безробіття у Польщі в січні становило 14%

Варшава. Рівень безробіття у Польщі в січні 2012 р. зріс до 14,2% з 13,4% місяцем раніше, повідомляє державний комітет статистики GUS.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, кількість безробітних на кінець минулого року в країні зросла майже на 160 тис. осіб - до 2,295 млн осіб.

У січні безробітними зареєструвалося майже 318 тис. осіб у порівнянні з 244 тис. у грудні 2012 р. і 289 тис. - у січня 2012 р.

Водночас роботодавці подали в центри працевлаштування 37 тис. заявок на роботу в порівнянні з 23 тис. у грудні і 31 тис. роком раніше.

Найвище безробіття в Польщі в минулому місяці зафіксовано у Вармінсько-Мазурському воєводстві на півночі країни - понад 22%, тоді як найнижче - у Велькопольському воєводстві на заході в центральній частині країни (м. Познань).

Як повідомляв УНІАН, польські власті планують у поточному році виділити на боротьбу зі зростаючим у країні безробіттям близько 1,5 млрд дол., що на 25% більше показників попереднього року, і сподіваються завдяки цим інвестиціям до кінця року створити 400 тис. нових робочих місць.

Довідка УНІАН. З початку ринкових реформ у 1990-их роках найбільше безробітних у Польщі було напередодні вступу країни до Євросоюзу в 2004 році - близько 20% від економічно активного населення, а мінімальна безробіття зафіксовано наприкінці 2008 року на рівні менше 9%.