Кабмін пропонує визнати держборгом заборгованість із соцвиплат, визначену судом

Кабінет Міністрів звернеться до Верховної Ради із законодавчою ініціативою, яка покликана вирішити проблему заборгованості за соціальними виплатами згідно з рішеннями національних судів.

Про це сказав міністр юстиції Олександр Лавринович в інтерв‘ю газеті «Урядовий кур‘єр», яке вийде друком 26 лютого, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України.

За словами О.Лавриновича, уряд запропонує визнати вказану заборгованість державним боргом. Після цього в межах можливостей державного бюджету щороку виділятиметься певна сума для поетапного погашення заборгованості. Він зазначив, що пропонується встановити піврічний термін для подання громадянами документів на виконання судових рішень.

Як повідомив О.Лавринович, конкретний механізм погашення заборгованості визначать після розгляду урядового законопроекту у Верховній Раді України.

Міністр наголосив, що виконати всі судові рішення за соціальними виплатами є надзвичайно складною задачею. За його словами, за всі роки існування Української держави була ухвалена величезна кількість законів, які надають пільги та преференції різним категоріям громадян, і жодного року вони в повному обсязі не виконувалися. «Щоб це зробити, потрібно коштів більше, ніж весь бюджет країни», - зауважив О.Лавринович.