Шахраї за кілька годин вкрали у пенсіонерів 8 млн грн

Співробітники управління боротьби з кіберзлочинністю встановили особи двох підозрюваних, які заволоділи коштами власників пенсійних банківських карток на суму майже 8 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, всі жертви шахраїв – люди похилого віку. Молодики майже місяць готувались до злочину, а потім впродовж лише кількох годин перевели в готівку заощадження пенсіонерів.

Наразі столичні правоохоронці за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) розшукують двох киян - 1990 та 1989 р. н.

За попередньою інформацією, зловмисники, незважаючи на свій юний вік, вже мали досвід роботи у банківських установах. Напевно саме це і допомогло їм вигадати нескладну, але доволі ефективну схему шахрайства. Хлопці спочатку вираховували пенсіонерів з непоганими, на їхній погляд, статками. Потім телефонували до довірливих жертв та під будь-яким приводом дізнавались всю необхідну інформацію про банківські картки. Так, наприклад, одній з обманутих шахрай представився співробітником банку та попросив для продовження терміну дії банківської картки назвати всі свої реквізити. Жінка навіть не підозрювала, що довірливість коштуватиме їй майже 30 тисяч гривень власних заощаджень.

Далі шахраї виготовили дублікати карток та перевели в готівку майже вісім мільйонів гривень. Знімали кошти у різних банкоматах столиці.

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського райуправління міліції розпочато кримінальне провадження. Особи шахраїв встановлені, а ось місцезнаходження – невідомо.