Виплату пенсій за лютий повністю завершено у всіх регіонах України

На поточний момент виплату пенсій за лютий повністю завершено в усіх регіонах України. Про це 26 лютого заявила міністр соціальної політики Наталія Королевська під час селекторної наради з питань заборгованості зі сплати внесків до Пенсійного фонду, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

«Учора ми в повному обсязі завершили виплату пенсій за лютий в усіх регіонах України – кошти отримали 13,6 млн пенсіонерів. Загальна сума виплати становила 20,56 млрд грн. І це на 2,8 млрд грн (або на 15,7%) більше, ніж у лютому минулого року», – повідомила Н.Королевська.

Міністр наголосила, що таких результатів вдалося досягти, незважаючи на наявність заборгованості перед Пенсійним фондом за сплатою єдиного соціального внеску у розмірі майже 3 млрд. Існує недоплата у 1,6 млрд грн зі сплати єдиного внеску (починаючи з 2011 року) та недоплата у 1,3 млрд грн зі сплати страхових внесків, котра утворилась ще до 2011 року.

Найбільшу заборгованість зі сплати страхових внесків та єдиного внеску мають підприємства Донецької (539,1 млн грн), Луганської (418,2 млн грн), Харківської областей (232,0 млн грн) та Києва (220,7 млн грн). В Автономній Республіці Крим заборгованість досягла 156,9 млн грн, а у Львівській області – 150,8 млн грн.

«Однак я наголошую, що в цих регіонах, як і в усіх інших, виплата пенсій профінансована вчасно та у повному обсязі», – резюмувала Н.Королевська.

Міністр соціальної політики звернулась до керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, щоб вони активізували заходи з погашення заборгованості платежів до Пенсійного фонду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обсяг пенсійних виплат у січні зріс на 17% - до 20,7 млрд грн