Королевська прогнозує перевиконання дохідної частини ПФУ у березні на 3-5%

Дохідна частина бюджету Пенсійного фонду України в березні може бути перевиконана на 3-5%. Про це заявила міністр соціальної політики України Наталія Королевська, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Ми перевиконали план надходжень в лютому на 3%. Перевиконання плану на 3-5% ми бачимо на березень», - сказала Н.Королевська.

Водночас міністр повідомила, що пенсійні виплати за лютий профінансовано на 100%.

«Ми в повному обсязі провели повний розрахунок пенсій за лютий і провели розрахунки із соціальними фондами. Обсяг пенсійних виплат становив 20,560 млрд грн. Платежі до соціальних фондів становили близько 4 млрд грн, обсяг платежів із соціальної допомоги – 3,2 млрд грн. До кінця місяця відбудуться остаточні розрахунки, і гроші будуть перераховані до місцевих бюджетів», - наголосила міністр і порадила громадянам повідомляти на «гарячу лінію» Кабінету міністрів про випадки невиплати лютневих пенсій або соціальних платежів.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними, обсяг пенсійних виплат у січні 2013 року збільшився порівняно із січнем 2012 року на 3 млрд грн (17%) і становив 20,7 млрд грн.

Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік з доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше фактичного показника в 2012 році.

З 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, на 1 грудня 2013 року розмір мінімальної пенсії збільшиться до 949 грн.