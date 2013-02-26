Мінсоцполітики розраховує на компенсацію у разі зниження єдиного соцвнеску

Міністерство соціальної політики України розраховує, що у разі зниження ставки єдиного соціального внеску, запропонованого першим віце-прем'єр-міністром Сергієм Арбузовим, будуть розроблені компенсаторні механізми, здатні покрити зниження доходів бюджету Пенсійного фонду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час селекторної наради у Кабінеті Міністрів заявила міністр соціальної політики Наталія Королевська.

«Близько 35% від загальної суми цього податку (єдиного соціального внеску – УНІАН) – це доходи Пенсійного фонду, тому нам хотілося б бачити якісь компенсаторні механізми, якщо податок буде знижено», – сказала Н.Королевська.

Водночас вона відзначила, що в цілому підтримує ідею зниження ставок єдиного соціального внеску. За словами Н.Королевської, навантаження на зарплату має бути знижене, щоб роботодавцю було вигідно платити зарплати легально. «За різними оцінками, нелегальний обсяг зарплат у країні становить 150 млрд грн. Нам би вистачило такого обсягу для того, щоб провести перерахунок пенсій», – наголосила міністр.

Як повідомляв УНІАН, голова Державної служби з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло Бродський у жовтні минулого року заявив, що обсяг зарплат, які виплачуються українцям, котрі не мають офіційного оформлення на своїх робочих місцях, становить не менш як 145 млрд грн. При цьому кількість працівників без легального оформлення становить 5 млн. чоловік.

Легалізувати цей ресурс, на думку чиновників, здатне зниження податків, а також ставок єдиного соціального внеску, який на сьогоднішній день становить від 34,7 до 49,7%, ще 2,6-3,6% утримується з працівника. У зв'язку з цим перший віце-прем'єр-міністр С.Арбузов виступив з ініціативою внести до Верховної Ради законопроекти про зниження ставки єдиного соціального внеску до 15% і розширення шкали прогресивного податку на доходи фізичних осіб зі зниженням мінімальної ставки до 10%.