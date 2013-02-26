Імпорт дієтичних добавок можливий після роз'яснень МОЗ, повідомляє Міндоходів

Міністерство доходів і зборів, яке об'єднує Державні податкову і митну служби, вважає за можливе оформлення імпорту дієтичних добавок, які приходять на приватні адреси громадян, тільки після отримання роз'яснення Міністерства охорони здоров'я про те, чи є дієтична добавка харчовим продуктом. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходов.

Згідно з повідомленням, у ситуації з імпортом добавок виникла правова колізія. Її суть у тому, що два закони - «Про безпеку та якість харчових продуктів» та «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» - розмежовують поняття «харчовий продукт» (їжа) і «дієтична добавка». Дієтична добавка, згідно з нормами законів, харчовим продуктом не є. Водночас правила Митного кодексу забороняють пересилати добавки приватним особам на їх приватні адреси за допомогою міжнародних поштових та експрес-посилок. Разом з тим, суб'єктам підприємництва імпорт добавок дозволено - за умови попередньої оплати необхідних митних платежів та дотримання усіх видів контролю, включаючи санітарно-епідеміологічний контроль.

«Саме тому Держмитслужба звернулася до МОЗ за відповідним роз'ясненням: чи можна віднести біологічно-активні добавки, дієтичні добавки та продукти для спеціального дієтичного споживання до категорії «продукти харчування». Поки що чіткої відповіді служба не отримала», - сказано в повідомленні Міндоходів.

Як повідомляли ЗМІ, у квітні 2012 року в Україні виникало питання про імпорт спиртовмісних лікарських засобів, воно вимагало роз'яснень: чи є вони продуктами харчування, чи біологічними добавками.