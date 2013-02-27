Президент розповів, як влада підвищує добробут людей

Президент України Віктор Янукович заявляє, що попри жорсткі бюджетні обмеження, за останні роки було реалізовано низку важливих ініціатив, спрямованих на підвищення соціальних стандартів для найменш захищених категорій громадян.

Про це він сказав сьогодні під час розширеного засідання Кабінету Міністрів, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За словами В.Януковича, торік владі вдалося значно пом’якшити негативний вплив європейської депресії на Україну і навіть у цих складних умовах забезпечити підвищення добробуту людей.

«Зокрема, у результаті осучаснення пенсій утричі зменшилася кількість пенсіонерів, розмір пенсії яких нижчий за 1000 грн. Торік середній розмір пенсії зріс на 18% - з 1230 до 1454 грн», - сказав В.Янукович.

Він додав, що державна підтримка пенсіонерів протягом трьох останніх років поступово посилювалась - середня пенсія за 3 роки зросла на 44%, а мінімальна - на 25%.

За словами Президента, в цілому торік реальні доходи населення зросли більш ніж на 13%, а всього за останні 3 роки цей показник збільшився на 41%.

«Завдяки підвищенню прожиткового мінімуму для працездатних осіб торік мінімальна зарплата зросла на 14% - з 963 до 1098 грн. Протягом останніх 3 років мінімальна зарплата зросла на 61%, а середня - на 59%», - зазначив глава держави.

Він додав, що паралельно з підвищенням розміру соціальних стандартів влада працювала над покращенням якості роботи самої системи соціального захисту. У всіх регіонах почали діяти 11 тис. соціальних фахівців, завдання яких - дійти до кожної сім’ї і вчасно та якісно надати соціальну послугу, сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні збільшується до 894 грн.

З 1 січня розмір прожиткового мінімуму в Україні в розрахунку на одну людину на місяць становить 1 108 грн, мінімальної зарплати - 1 147 грн.