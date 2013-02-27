У Януковича нова соцініціатіва - підвищення забезпечення дітей

Президент України Віктор Янукович заявляє про нову соціальну ініціативу – підвищення соціального забезпечення дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у заключному слові на сьогоднішньому розширеному засіданні Кабінету Міністрів.

За словами В.Януковича, він хотів представити нові соціальні ініціативи, які стосуються дітей.

«Ми робимо стратегічну інвестицію для тих, хто будуватиме Україну практично до кінця 21-го століття. На перший план ми повинні поставити завдання створення належних матеріальних умов для тих, хто зараз ростить дитину», - наголосив Президент.

За його словами, велика кількість сімей «відчувала на собі негативний вплив фінансової скрути, більшість українців мають обмежені можливості дати якісну освіту, забезпечити повноцінний фізичний і творчий розвиток».

В.Янукович нагадав, що торік було суттєво збільшено державну підтримку малозабезпечених і непрацездатних осіб. «На часі це зробити і для дітей. В результаті кожна малозабезпечена сім’я отримає в середньому додаткове зростання доходів до кінця 2013 року на 619 гривень. Це такий розрахунок. У 2014 році - 976 грн порівняно з 2012 роком», - сказав Президент, не пояснивши як саме відбуватиметься механізм надання допомоги.

Окрему увагу, за його словами, було приділено дітям з особливими потребами, тому розмір допомоги для догляду за дитиною-інвалідом, яка потребує постійного стороннього догляду, буде збільшено у півтора раза, тобто кожна сім’я додатково отримає від 223 до 302 грн щомісяця залежно від віку дитини.

В.Янукович закликав прем’єр-міністра та уряд невідкладно усунути несправедливість щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку і які водночас є інвалідами. В.Янукович звернув увагу на те, що через бюрократичну казуїстику ця категорія дітей щомісячно недоотримує майже по 900 гривень.

Крім того він окреслив ще низку ініціатив, які стосувались фізичного і творчого виховання дітей, їхнього медичного забезпечення, доступності освіти.