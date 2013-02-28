Найнижчі зарплати в Україні одержують аграрії, листоноші і лікарі

У січні найнижчі зарплати по країні одержали працівники сільського господарства, листоноші, лікарі і медперсонал, а також будівельники. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні середня зарплата працівників сільського господарства становила 1953 грн, листонош і працівників кур'єрської служби – 1834 грн, лікарів і медперсоналу – 2176 грн, будівельників – 2322 грн. Зарплата працівників бібліотек, музеїв і об'єктів культури минулого місяця становила в середньому 2478 грн.

За даними Держстату, найвищі зарплати в січні, як і місяцем раніше, зафіксовано у сфері авіаційного транспорту – в середньому 10 431 грн, у фінансовій і страховій сфері – 5925 грн і у сфері інформації і телекомунікацій – 4377 грн.

Середня зарплата по промисловості становила 3539 грн.

У регіональному розрізі найвищі зарплати в січні одержали громадяни, що працюють у Києві, – в середньому 4561 грн і Київській області – 3180 грн, найнижчі – громадяни, що працюють на підприємствах Тернопільської (2091 грн) і Чернівецької (2221 грн) областей.

Як повідомляв УНІАН, номінальна заробітна плата по Україні в січні 2013 року становила 3000 грн, що на 10,2% більше січня 2012 року, але на 11,2% менше грудня 2012 року.

При цьому середня зарплата штатного працівника в Україні в грудні 2012 року збільшилася на 279 грн (9%) і на 1 січня 2013 року становила 3377 грн. У регіональному розрізі найбільшу зарплату в грудні було зафіксовано в Києві – 5368 грн, у Донецькій області – 3811 грн, у Севастополі – 3655 грн, у Київській області – 3528 грн, у Дніпропетровській області – 3385 грн. Найменшу зарплату було зафіксовано в Тернопільській області – 2466 грн.

Середня зарплата в промисловості в грудні 2012 року становила 3818 грн, що на 7% більше, ніж у листопаді 2012 року.