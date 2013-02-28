Королевська просить прокуратуру перевірити підприємства з борами із зарплат і соцвнеску

Міністерство соціальної політики України звернулося до прокуратури з проханням здійснити перевірки підприємств, які допустили заборгованість із зарплати і сплати єдиного соціального внеску. Про це заявила міністр Наталія Королевська в Харкові на засіданні спеціальної комісії з виплати зарплатної заборгованості, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«У січні, за статистичними даними, збільшилася заборгованість із зарплати. Як наслідок, збільшилася заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску. І тому ми звернулися в органи прокуратури з проханням втрутитися в ситуацію і з'ясувати причини збільшення заборгованості", - цитує прес-служба Н.Королевську.

Міністр ще раз звернула увагу, що недоїмка з єдиного соціального внеску робить уразливим бюджет Пенсійного фонду. Водночас на сьогодні, за словами Н.Королевської, всі пенсійні виплати у всіх регіонах України ведуться своєчасно.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості із заробітної плати в січні 2013 року збільшився на 111,4 млн грн (12,5%) і на 1 лютого становив 1,005 млрд грн. Частка зарплатного боргу економічно активних підприємств на 1 лютого становила 525,1 млн грн (52,3%) від загальної заборгованості, частка підприємств-банкрутів – 415,4 млн грн (41,3%) від загальної заборгованості.

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