Янукович призначив Табачника міністром освіти і науки України
20:11, 28 лютого 2013Соцполітика
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Дмитро Табачник
Президент України Віктор Янукович призначив Дмитра Табачника міністром освіти і науки України, звільнивши його з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту.
Тексти відповідних указів розміщені на сайті глави держави.
Іншими своїми указами Президент звільнив Євгена Суліму з посади першого заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту, Бориса Жебровського та Олексія Дніпрова – з посади заступників міністра і призначив їх заступниками міністра освіти і науки.
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