Президент Віктор Янукович закликає українців ще почекати з покращенням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

«Ми багато часу втратили, - заявив В.Янукович. - Майже 20 років ми не займалися реформами».

За його словами, тоді була складна політична ситуація, «принаймні, так пояснюють попередники». «То не підтримував парламент, то уряд був не такий», - передав він слова «попередників».

Як сказав В.Янукович, усі ці незручності призвели до того, що «ми опинилися у дуже складній ситуації». «Коли переробляється хата, є незручності, страждають усі, хто там жив», - зазначив він і додав, що «потрібен час, нам треба подолати усі старі стереотипи».

«Нам треба трошки потерпіти, аби подолати незручності», - сказав В.Янукович.

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Як повідомляв УНІАН, аналітики компанії з управління активами "КІНТО" прогнозують, що рецесія в Україні за реалістичним сценарієм триватиме мінімум до кінця першого півріччя 2013 р., і тільки завдяки низькій базі у другій половині 2013 р. може початися мляве пожвавлення.

Довідка УНІАН. Валовий внутрішній продукт України в четвертому кварталі 2012 року скоротився, за оперативними даними, в порівнянні з четвертим кварталом 2011 року на 2,7%, а в порівнянні з третім кварталом 2012 року з урахуванням сезонного фактору - на 0,8%. Зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%. Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1,4 трлн грн.