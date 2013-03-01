Янукович обіцяє добитися, аби «швидкі» приїжджали до хворих вчасно

Президент України Віктор Янукович обіцяє, що доб’ється, аби «швидкі допомоги» приїжджали на виклики до хворих вчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на підсумковій прес-конференції.

В.Янукович наголосив, що було обрано правильний шлях з реформування служби швидкої медичної допомоги.

«Чи можна далі терпіти, щоб люди гинули, не дочекавшись цієї «швидкої допомоги». Ми почали цю реформу, ми досягнемо мети: «швидка» буде доїжджати в місті за 10 хвилин, за містом – 20 хвилин», - запевнив Президент. Він також пообіцяв, що старі карети «швидкої допомоги» замінять на нові машини.

«Але це не робиться миттєво. Нічого не робили, всі мовчали, звикли до цього. Почали робити - почалась шалена критика. Безумовно, не одразу все ми зробимо, але з року в рік ми будемо це робити», - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул заявив, що Дотримання бригадами екстреної медичної допомоги доведених їм часових параметрів приїзду за викликом є цілком реальним.

Закон «Про екстрену медичну допомогу» набув чинності з 1 січня 2013 року.