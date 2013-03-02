"Батьківщина" просить ЄС та США заборонити в'їзд членам регламентного комітету ВР

Партія "Батьківщина" планує звернутися до урядів країн Європейського Союзу та США з проханням заборонити в'їзд на їх територію народним депутатам з регламентного комітету Верховної Ради, причетним до фальсифікації рішення щодо позбавлення мандата захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка.

Таке рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Політради партії "Батьківщина", повідомляє прес-служба партії «Батьківщина».

"Плануємо просити наших партнерів з ЄС та США застосувати заборону на в'їзд до своїх країн по відношенню до тих осіб, які задіяні у грубих порушеннях прав людини та посадових злочинах. Маємо на увазі тих членів Комітету ВР з питань регламенту та депутатської етики від провладної більшості (Партії регіонів та Комуністичної партії), які в обхід законів, встановленої процедури та здорового глузду сфальсифікували рішення щодо позбавлення депутатського мандата захисника лідера опозиції Сергія Власенка", - йдеться в повідомленні прес-служби щодо рішення Політради партії «Батьківщина».