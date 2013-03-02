Партія «Наша Україна» саморозпустилася

ХІІ з’їзд «Нашої України» на чолі із Сергієм Бондарчуком прийняв рішення про ліквідацію партії.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 267 делегатів з’їзду, проти - 2, утримались - 6.

У рішенні з’їзду, зокрема йдеться про припинення діяльності “Нашої України” шляхом ліквідації (саморозпуску).

Також прийнято рішення припинити діяльність організацій та осередків всіх статутних органів партії.

Крім того, з’їзд постановив передати установчі документи, печатку та прапор “Нашої України” до Музею історії помаранчевої революції Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

У зв’язку із саморозпуском партії створено ліквідаційну комісію у наступному складі: Петро Ющенко (голова), Олександр Ропотенко (секретар), Ольга Бабій, Ольга Бігус, Ірина Ванникова, Віктор Гноєвий, Микола Оніщук, Валентин Руденко, Зиновій Шкутяк, Віра Ульянченко. Ліквідаційній комісії доручено вирішити питання погашення заборгованості, використання або передачу майна і коштів партії “Наша Україна”, які не можуть при цьому перерозподілятись між членами партії.

Як повідомлялося, 9 лютого відбулось дві політради партії «Наша Україна». На політраді, проведеній С.Бондарчуком, із партії було виключено лідера партії Віктора Ющенка, на політраді, проведеній В.Ющенком, відповідно, виключено С.Бондарчука. Обидві сторони наполягали на легітимності своїх рішень.

1 березня в прес-службі партії заявили, що Міністерство юстиції зареєструвало зміни у складі керівних органів «Нашої України», які відбулися 9 лютого 2013 року.

Зокрема, у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, який веде Мін’юст, було внесено зміни про те, що 9 лютого під час засідання політради партії був звільнений з посади голови політради партії С.Бондарчук та обраний на цю посаду Зиновій Шкутяк.

Відтак, підкреслили в партії, на підставі наказу Державної реєстраційної служби С.Бондарчук не має жодного відношення до партії «Наша Україна», а зібрання, яке оголошене ним на 2 березня, не може мати ніякого впливу на долю партії «Наша Україна».