У лютому до Пенсійного фонду надійшло 13,2 млрд грн - 102,5% від плану

У лютому від сплати єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України надійшло 13,2 млрд грн, що становить 102,5% від плану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, про це заявив директор департаменту пенсійного забезпечення Мінсоцполітики України Микола Шамбір.

Як йдеться у повідомленні, за словами М.Шамбіра, в лютому поточного року, також як і в січні, план надходжень до Пенсійного фонду перевиконано.

«За оперативними даними, частка перерахованого єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду становила 13,2 млрд грн. Це 102,5% від плану. Крім того, якщо порівнювати з лютим 2012 року, то надходження також збільшились на 8,5%. Така постійна позитивна динаміка дозволяє прогнозувати, що пенсійні виплати для всіх громадян будуть своєчасними і виплачуватимуться в повному обсязі», - цитує прес-служба М.Шамбіра. Водночас, за його словами, на сьогодні підприємства мають заборгованість перед пенсійним фондом, зокрема зі сплати єдиного соціального внеску, у розмірі 3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, міністр соціальної політики України Наталія Королевська спрогнозувала перевиконання дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України в березні на 3-5%.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік з доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше фактичного показника в 2012 році.

З 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, до 1 грудня 2013 року розмір мінімальної пенсії зросте до 949 грн.

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