Міноборони розробило законопроект про соцзахист військових, звільнених через реформи ЗСУ

Відповідно до проекту Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, кількість військовослужбовців буде зменшена зі 184 тисяч до 115 тисяч військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник на прес-конференції «Збройні Сили України: на шляху реформ».

За його словами, після останнього осіннього призову до лав ЗСУ восени 2013 року, розпочнеться перехід на професійну контрактну армію.

“Сьогодні зі 184 тисяч загальної чисельності особового складу Збройних Сил України лише 70 тисяч — це бойові підрозділи, а решта — це підрозділи забезпечення”, - повідомив О.Олійник.

За його словами, відповідно до проекту Держпрограми, скороченню підлягатимуть підрозділи забезпечення, а також працівники військових комісаріатів, а також військовослужбовці, задіяні для охорони баз, складів і арсеналів, де знаходяться боєприпаси, які підлягають утилізації та знищенню.

Водночас він наголосив, що кількісний склад бойових підрозділів буде тільки збільшуватись.

О.Олійник підкреслив, що Міністерство оборони розробило законопроект щодо соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв’язку із реформуванням ЗСУ, яким передбачається виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 50 відсотків заробітної плати за кожен повний календарний рік служби. Окрім того, законопроектом передбачені зміни щодо пенсій військовослужбовцям. Зокрема, особам, яким на момент звільнення виповнилось 45 років, передбачено зменшення вислуги років з 20 до 15 років з виплатою пенсії у розмірі 40 відсотків грошового забезпечення. Окрім того, як зазначив О.Олійник, цим законопроектом передбачені норми щодо права забезпечення на постійне житло або одноразове одержання грошової компенсації для отримання житла особам, які були звільнені із лав ЗСУ і на день звільнення перебували на квартирному обліку.

О.Олійник зазначив, що проект Державної програми реформування і розвитку Збройних Сил був попередньо погоджений 28 лютого на розширеному засіданні колегії Міноборони і у квітні буде переданий на затвердження до Кабінету Міністрів. Фінансування Державної програми планується забезпечити за рахунок державного бюджету, а також за рахунок реалізованих військових містечок і землею під ними.