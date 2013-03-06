За даними ООН, кількість біженців із Сирії сягнула мільйона

За даними ООН, кількість офіційно зареєстрованих сирійських біженців досягла мільйона чоловік, причому третина із них залишили Сирію з початку цього року, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами спостерігачів, сусідні країни зазнають труднощі із прийомом тисяч вимушених переселенців, які щодня перетинають кордон.

Правозахисні організації та фонди допомоги, у свою чергу, скаржаться на брак фінансування, відзначаючи, що з обіцяних благодійниками 1,5 млрд доларів вони одержали лише малу частину цих коштів.

Як повідомляв УНІАН, у Сирії з березня 2011 року не припиняється конфлікт між владою і озброєною опозицією. Влада Сирії заявляє, що стикається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.