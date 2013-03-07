Опозиція змінює тактику, і йде «піднімати людей» - Яценюк

Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що опозиція змінює тактику: “Ми йдемо піднімати людей”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Як наголосив А.Яценюк, «для нас вчорашнє рішення суду (йдеться про рішення ВАСУ щодо позбавлення Сергія Власенка депутатських повноважень - УНІАН) означає наступне: опозиція також змінює тактику і стратегію - ми йдемо піднімати людей”.

За його словами, “у країні політична і економічна криза, яка викликана тільки однією людиною і керує тільки одна особа - Віктор Янукович”.

А.Яценюк зауважив, що в разі, “якщо в найкоротші терміни ця політична й економічна криза не буде вирішена персонально Януковичем, вона закінчиться достроковими парламентськими і президентськими виборами”.

“Ми блокуємо парламент для того, щоб уся країна бачила: вони захопили владу, але вони не захопили єдиний острів демократії в цій державі - це Верховна Рада. Тут ми керуємо”, - наголосив А.Яценюк.