В Іспанії пройшли багатотисячні маніфестації проти політики уряду

У 60 містах Іспанії в неділю, 10 березня, пройшли багатотисячні маніфестації під гаслом «Проти безробіття, за відродження демократії» проти економічної політики уряду консервативної Народної партії.

Як передає ІТАР-ТАСС, організаторами демонстрацій стали близько 150 громадських рухів, профспілок, які об'єднують співробітників поліції, працівників автомобільної промисловості, телебачення, сфери будівництва, охорони здоров'я та інших. Акції підтримали ліві політичні партії, включаючи Іспанську соціалістичну робітничу партію.

Як заявив генеральний секретар Загального союзу трудящих Кандідо Мендес, «проведена урядом Маріано Рахоя політика скорочення асигнувань на соціальні потреби призводить до подальшого зростання безробіття і зниження рівня життя іспанських громадян». «Тому ми вимагаємо від уряду зміни економічного курсу на благо трудящих, а не банкірів», - підкреслив він.

Маніфестації в Іспанії, у яких брали участь десятки тисяч людей, стали складовою частиною оголошених Європейською конфедерацією профспілок на 13 і 14 березня днів боротьби проти погіршення економічного становища громадян країн ЄС.