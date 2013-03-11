Королевська хоче створити гарантійну установу з виплат зарплатних боргів

Міністерство соціальної політики України ініціює створення в Україні гарантійної установи, основним завданням якого стане виплата зарплатних боргів, сформованих на підприємствах різної форми власності, зокрема підприємствах-банкрутах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр соціальної політики Наталія Королевська на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Відповідний законопроект зараз проходить остаточне узгодження і до кінця березня буде винесений на обговорення. Створення гарантійної установи - це не наш винахід, а загальноєвропейська практика», - сказала Н.Королевська і нагадала, що обсяг боргів підприємств-банкрутів на 1 лютого становив понад 400 млн грн.

До того ж міністр зазначила, що мова про створення якихось нових структур не йде. За її словами, найімовірніше зобов'язання з виплати боргів можуть бути покладені на Фонд зайнятості, який працює з профіцитом бюджету. «Профіцит бюджету Фонду зайнятості становить близько 2 млрд грн. І ці кошти можна було б використати системно й ефективно», - сказала Н.Королевська, але наголосила, що остаточне рішення про механізм відшкодування зарплатних боргів буде обговорюватися із залученням усіх зацікавлених сторін.

Як повідомляв УНІАН, обсяг боргів із заробітної плати на 1 лютого становив 1,005 млрд грн.

Номінальна заробітна плата по Україні в січні 2013 року становила 3000 грн, що на 10,2% більше проти січня 2012 року, але на 11,2% менше проти грудня 2012 року. За даними Держстату, в січні найнижчі зарплати по країні отримували працівники сільського господарства, листоноші, лікарі та медперсонал, а також будівельники.