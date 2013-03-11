Президент Європарламенту: ЄС врятував банки, але через безробіття отримає втрачене покоління

Європа витратила сотні мільярдів євро, рятуючи банки, але в результаті через високий рівень безробіття ризикує отримати втрачене покоління, заявив Reuters президент Європарламенту Мартін Шульц.

Відтоді як у Греції наприкінці 2009 року вибухнула боргова криза, Євросоюз виділив на підтримку проблемних країн та їх банків 700 млрд євро. До того ж майже нічого не було зроблено, щоб подолати руйнівний соціальний вплив кризи, в результаті якого понад 26 мільйонів осіб в ЄС не мають роботи.

"Ми врятували банки, але ризикуємо втратити покоління", - сказав Шульц, німецький соціаліст, який очолює Європарламент, єдиний орган ЄС, що обирається безпосередньо.

Критичний рівень безробіття став причиною протестів і спалахів насильства на півдні Європи, що підвищило ймовірність повномасштабного соціального розколу, зокрема зростання числа злочинів і нападів на іммігрантів.

"Одна з найбільших небезпек для Євросоюзу - це те, що люди повністю втрачають впевненість у здатності ЄС вирішити їхні проблеми. А якщо молоде покоління втратить віру, то, на мою думку, Євросоюз дійсно в небезпеці", - наголосив президент Європарламенту.

Згідно з даними, опублікованими минулого тижня, 57 відсотків греків у віці від 15 до 24 років не мають роботи. Подібна проблема переслідує й Іспанію, де деякі випускники інститутів у віці близько 30 років ніколи не працювали.

Глави держав і урядів ЄС обговорять наслідки боргової кризи на саміті 14-15 березня.

Є плани надати "гарантію зайнятості молоді", згідно з якою люди молодше 25 років обов'язково отримують пропозицію на роботу, подальшу освіту або тренінг, пов'язаний з роботою, не пізніше, ніж через чотири місяці після завершення освіти, якщо самі не знаходять роботу.

Це частина програми вартістю 6 мільярдів євро, метою якої є боротьба з безробіттям серед молоді в регіонах Європи, що постраждали сильніше інших, і запобігання перспективи довічної безробіття.

Шульц сказав, що нещодавно взяв участь в обговоренні, де іспанка запитала його про молодих людей, забутих в ім'я порятунку багатьох банків.

"Вона фактично поставила запитання: "Ви дали 700 млрд банківській системі, скільки грошей у вас є для мене?" - Сказав він. - І що я їй можу відповісти?"

"Якщо у нас є 700 мільярдів, щоб стабілізувати банківську систему, ми повинні мати, щонайменше, стільки ж грошей, щоб стабілізувати молоде покоління в таких країнах. Ми - чемпіони світу зі скорочень, але у нас набагато менше ідей, коли справа доходить до стимулювання зростання".

За останні 40 років зростаючі доходи в таких країнах, як Греція, Італія та Португалія, дозволили сім'ям робітників дати дітям хорошу освіту в надії на підвищення доходів та соціального статусу.

Здатність молодих людей вчитися і працювати в будь-якому куточку Європи, як частина ідеального уявлення про єдиному ринку, також повинна була надати широкі можливості для всіх.

Але через банківську та боргової кризи ці райдужні перспективи так і не матеріалізувалися для мільйонів молодих людей.

"Греція, Іспанія та Італія, ймовірно, мають покоління з найкращою освітою за всю історію цих країн, їхні батьки вклали багато грошей в освіту своїх дітей, все, що вони робили, було правильно", - сказав Шульц.

"А зараз, коли вони готові працювати, суспільство говорить: для вас немає місць. Ми створюємо втрачене покоління".

На питання, як вийти з глухого кута, Шульц запропонував скорочувати бюрократію, щоб місцева влада швидше отримували виділені Брюсселем гроші.

"Мені здається, прямі зв'язки між Євросоюзом та регіональними і місцевими властями зараз необхідні більше, ніж коли-небудь".

Інакше соціальна напруга та безробіття серед молоді зростатимуть, упевнений Шульц.

"Це загроза для соціальної згуртованості, і якщо соціальна згуртованість в таких країнах обвалиться, країна вибухне. Це загроза для всього Євросоюзу загалом", - сказав президент Європарламенту.