Мінсоцполітики в 2014 році планує переходити на другий етап пенсійної реформи

Реалізація другого етапу пенсійної реформи - запровадження накопичувальної і персоніфікованої системи пенсійного забезпечення - можлива за умови ліквідації дефіциту бюджету Пенсійного фонду України і підготовки всіх необхідних нормативних актів, що, найімовірніше, відбудеться не раніше 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті Міністрів заявила міністр соціальної політики України Наталія Королевська.

«Нам необхідно переходити до другого етапу, але для цього треба ліквідувати дефіцит бюджету Пенсійного фонду – за рахунок легалізації зарплат, за рахунок зростання зарплат і ліквідації заборгованості перед Пенсійним фондом, яка становить близько 8 млрд грн. У 2013 році ми підготуємося законодавчо, а в 2014 році плануватимемо перехід на другий рівень пенсійної реформи», - сказала Н.Королевська

За її словами, основне завдання на сьогодні – підвищити пенсії без накопичення нових боргів. «Зараз завдання – підвищити пенсії і не вийти за рамки дефіциту (бюджету Пенсійного фонду в розмірі 21,8 млрд грн - УНІАН)», - зазначила міністр, підтвердивши намір до кінця першого півріччя 2013 року представити аналіз розвитку пенсійної реформи в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Верховна Рада ухвалила закон про пенсійну реформу, що припускав запуск другого - накопичувального і персоніфікованого - рівня пенсійної системи після ліквідації дефіциту Пенсійного фонду України.

У 2012 році дефіцит Пенсійного фонду становив 27 млрд грн, а на цей рік дефіцит фонду запланований на 5,4 млрд грн менше.

У лютому 2013 року Н.Королевська ініціювала створення на базі Мінсоцполітіки робочої групи з аналізу пенсійної реформи.

З 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, а до 1 грудня 2013 року зросте до 949 грн.